횡성 ‘둔내고랭지토마토축제’ 이틀째

횡성의 '제14회 둔내고랭지토마토축제'가 이틀째를 맞았습니다.



이번 축제의 주제는 '와~ 놀자! 둔내고랭지토마토랑!'입니다.



주요 행사론 토마토 풀장에서 금반지찾기, 전통주 빚기 체험 등 다양한 행사가 마련됐습니다.



이번 축제는 횡선군 둔내종합체육공원에서 내일(16일)까지 계속됩니다.



