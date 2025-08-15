삼척, 해수욕장 안전요원 연장 배치

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

삼척시는 해수욕장 폐장 후 안전사고 예방을 위해 일부 해수욕장에 안전요원을 연장 배치합니다.



배치 장소는 삼척과 맹방해수욕장 등 2곳입니다.



이곳엔 이달(8월) 24일까지 안전요원이 배치됩니다.



