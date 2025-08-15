태백 황지, 주말 야시장 운영
태백 황지 주말 야시장이 오늘(15일)부터 이달(8월) 30일 사이 매주 금·토요일에 황지동 시장북길에서 열립니다.
황지 야시장에는 지역 상인과 청년이 참여해, 먹거리와 체험 행사를 선보일 예정입니다.
