동강사진제, ‘행복한 가족사진’ 참가자 모집
입력 2025.08.15 (09:11) 수정 2025.08.15 (09:50)
영월군과 영월문화관광재단은 제23회 동강국제사진제 참여형 행사의 하나로, '행복한 가족사진' 촬영 참가자를 모집합니다.
모집 기간은 다음 달(9월) 3일까집니다.
모집 규모는 선착순 60가족입니다.
가족 사진 촬영은 영월 소재 사진관 5곳이 참여해 다음 달 6일과 7일 동강사진박물관에 마련된 스튜디오 등에서 무료로 진행합니다.
이현기 기자
-
