930뉴스

경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 의원 소환…8시간 조사

입력 2025.08.15 (09:46) 수정 2025.08.15 (10:03)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

미·러 정상회담 하루 앞 신경전…트럼프 “실패 확률 25%”

미·러 정상회담 하루 앞 신경전…트럼프 “실패 확률 25%”
속초·익산·경주 집 사도 1주택…‘세컨드 홈’ 확대

속초·익산·경주 집 사도 1주택…‘세컨드 홈’ 확대

다음
[앵커]

주식 차명 거래 의혹이 불거진 무소속 이춘석 의원이 어제 저녁 경찰에 출석해 조사를 받았습니다.

조사를 마친 이 의원은 "물의를 일으킨 것에 대해 국민께 깊이 사죄드린다"고 밝혔습니다.

이윤우 기자의 보도입니다.

[리포트]

주식 차명 거래 의혹을 받는 이춘석 의원.

어제 저녁 서울경찰청 금융범죄수사대 청사로 비공개 출석했습니다.

지난 4일 국회 본회의장에서 자신의 보좌관 차 씨 명의로 주식을 거래하는 사진이 찍힌 뒤, 열흘 만입니다.

이 의원은 8시간가량 조사를 받은 뒤 귀가했습니다.

[이춘석/무소속 의원 : "사회적 물의를 일으킨 거에 대해서 국민들에게 깊이 사죄드리고, 오늘 조사도 성실히 받았고, 앞으로도 성실히 조사에 임하겠습니다."]

경찰은 앞서 이 의원의 보좌관 차 씨를 연달아 소환해, 차명 거래 의혹 관련 내용을 추궁한 데 이어, 이 의원을 상대로 이러한 내용을 조사했습니다.

주식 거래 과정에서 미공개 정보를 이용했는지도 수사 대상입니다.

이 의원은 국정기획위 경제2분과장으로 정부의 AI 정책 관련 보고를 받아왔습니다.

[이춘석/당시 국정기획위 경제2분과장/지난 6월 : "'AI 3대 강국을 만들겠다'하는 구체적인 공약 이행 계획을 여러분들에게 다시 보고드리도록 하고요."]

보좌관 차 씨 역시 같은 분과 소속 행정위원으로 활동했는데, 문제가 불거지자 해촉됐습니다.

경찰은 지난 7일 전담수사팀을 편성했고, 일주일도 안 돼 이 의원의 자택과 사무실 등을 잇따라 압수수색 했습니다.

앞서 보좌관 차 씨는 이틀 연속 새벽까지 고강도 조사를 받았습니다.

경찰은 두 사람에 대한 추가 조사 여부와 신병 처리 방향 등을 검토할 방침입니다.

KBS 뉴스 이윤우입니다.

촬영기자:홍성백/영상편집:김선영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 의원 소환…8시간 조사
    • 입력 2025-08-15 09:46:42
    • 수정2025-08-15 10:03:24
    930뉴스
[앵커]

주식 차명 거래 의혹이 불거진 무소속 이춘석 의원이 어제 저녁 경찰에 출석해 조사를 받았습니다.

조사를 마친 이 의원은 "물의를 일으킨 것에 대해 국민께 깊이 사죄드린다"고 밝혔습니다.

이윤우 기자의 보도입니다.

[리포트]

주식 차명 거래 의혹을 받는 이춘석 의원.

어제 저녁 서울경찰청 금융범죄수사대 청사로 비공개 출석했습니다.

지난 4일 국회 본회의장에서 자신의 보좌관 차 씨 명의로 주식을 거래하는 사진이 찍힌 뒤, 열흘 만입니다.

이 의원은 8시간가량 조사를 받은 뒤 귀가했습니다.

[이춘석/무소속 의원 : "사회적 물의를 일으킨 거에 대해서 국민들에게 깊이 사죄드리고, 오늘 조사도 성실히 받았고, 앞으로도 성실히 조사에 임하겠습니다."]

경찰은 앞서 이 의원의 보좌관 차 씨를 연달아 소환해, 차명 거래 의혹 관련 내용을 추궁한 데 이어, 이 의원을 상대로 이러한 내용을 조사했습니다.

주식 거래 과정에서 미공개 정보를 이용했는지도 수사 대상입니다.

이 의원은 국정기획위 경제2분과장으로 정부의 AI 정책 관련 보고를 받아왔습니다.

[이춘석/당시 국정기획위 경제2분과장/지난 6월 : "'AI 3대 강국을 만들겠다'하는 구체적인 공약 이행 계획을 여러분들에게 다시 보고드리도록 하고요."]

보좌관 차 씨 역시 같은 분과 소속 행정위원으로 활동했는데, 문제가 불거지자 해촉됐습니다.

경찰은 지난 7일 전담수사팀을 편성했고, 일주일도 안 돼 이 의원의 자택과 사무실 등을 잇따라 압수수색 했습니다.

앞서 보좌관 차 씨는 이틀 연속 새벽까지 고강도 조사를 받았습니다.

경찰은 두 사람에 대한 추가 조사 여부와 신병 처리 방향 등을 검토할 방침입니다.

KBS 뉴스 이윤우입니다.

촬영기자:홍성백/영상편집:김선영
이윤우
이윤우 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 일본 이시바 총리, 야스쿠니 신사에 공물료 봉납

[속보] 일본 이시바 총리, 야스쿠니 신사에 공물료 봉납

이 대통령, 광화문 광장서 국민임명식…“국민주권으로 세우는 미래”

이 대통령, 광화문 광장서 국민임명식…“국민주권으로 세우는 미래”
‘광복절 특사’ 조국 출소…<br>“검찰 독재 종식의 상징 될 것”

‘광복절 특사’ 조국 출소…“검찰 독재 종식의 상징 될 것”
고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다

고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.