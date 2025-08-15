경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 의원 소환…8시간 조사

동영상 고정 취소

[앵커]



주식 차명 거래 의혹이 불거진 무소속 이춘석 의원이 어제 저녁 경찰에 출석해 조사를 받았습니다.



조사를 마친 이 의원은 "물의를 일으킨 것에 대해 국민께 깊이 사죄드린다"고 밝혔습니다.



이윤우 기자의 보도입니다.



[리포트]



주식 차명 거래 의혹을 받는 이춘석 의원.



어제 저녁 서울경찰청 금융범죄수사대 청사로 비공개 출석했습니다.



지난 4일 국회 본회의장에서 자신의 보좌관 차 씨 명의로 주식을 거래하는 사진이 찍힌 뒤, 열흘 만입니다.



이 의원은 8시간가량 조사를 받은 뒤 귀가했습니다.



[이춘석/무소속 의원 : "사회적 물의를 일으킨 거에 대해서 국민들에게 깊이 사죄드리고, 오늘 조사도 성실히 받았고, 앞으로도 성실히 조사에 임하겠습니다."]



경찰은 앞서 이 의원의 보좌관 차 씨를 연달아 소환해, 차명 거래 의혹 관련 내용을 추궁한 데 이어, 이 의원을 상대로 이러한 내용을 조사했습니다.



주식 거래 과정에서 미공개 정보를 이용했는지도 수사 대상입니다.



이 의원은 국정기획위 경제2분과장으로 정부의 AI 정책 관련 보고를 받아왔습니다.



[이춘석/당시 국정기획위 경제2분과장/지난 6월 : "'AI 3대 강국을 만들겠다'하는 구체적인 공약 이행 계획을 여러분들에게 다시 보고드리도록 하고요."]



보좌관 차 씨 역시 같은 분과 소속 행정위원으로 활동했는데, 문제가 불거지자 해촉됐습니다.



경찰은 지난 7일 전담수사팀을 편성했고, 일주일도 안 돼 이 의원의 자택과 사무실 등을 잇따라 압수수색 했습니다.



앞서 보좌관 차 씨는 이틀 연속 새벽까지 고강도 조사를 받았습니다.



경찰은 두 사람에 대한 추가 조사 여부와 신병 처리 방향 등을 검토할 방침입니다.



KBS 뉴스 이윤우입니다.



촬영기자:홍성백/영상편집:김선영



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!