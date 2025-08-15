930뉴스

속초·익산·경주 집 사도 1주택…‘세컨드 홈’ 확대

입력 2025.08.15 (09:48) 수정 2025.08.15 (09:53)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 의원 소환…8시간 조사

경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 의원 소환…8시간 조사
전공의 모집한다는데…지방 병원·응급실은 속속 ‘셧다운’

전공의 모집한다는데…지방 병원·응급실은 속속 ‘셧다운’

다음
[앵커]

지방에 갈수록 쌓이는 미분양과 빈집 문제를 풀겠다며, 정부가 세금 카드를 꺼냈습니다.

이미 집이 있는 '1주택자'가 지방 중소도시에 집을 또 사도, 세금을 매길 땐 계속 '1주택자'로 보겠다는 건데요.

어느 지역이 해당하는지, 황현규 기자가 전해드립니다.

[리포트]

이달 초 분양한 전북 전주의 견본주택입니다.

지방 부동산 경기가 얼어붙었지만, 분양 희망자가 적지 않았습니다.

지방도 새집은 수요가 있는 겁니다.

[강복현/분양대행사 본부장/지난달 : "8년 만에 신규 분양이라서 수요들이 충분히 있을 것으로 판단하고 있습니다."]

정부가 두 번째 집, '세컨드 홈' 혜택을 확대합니다.

대상은 기존 인구감소지역에 인구감소'관심'지역까지 추가.

강릉, 속초, 익산, 경주, 통영 등 지역별 거점 도시가 9곳 포함됐습니다.

이들 지역에 공시가격 4억 원 이하의 두 번째 집을 사면 양도세·종부세·재산세·취득세, 모든 부동산 세금에서 '1주택자'로 취급합니다.

[구윤철/경제부총리 : "경제의 뿌리인 지방으로 (자금이) 순환되지 않으면서 성장 능력이 떨어지고 있습니다."]

'한달살기' '5도2촌' 등 최근 늘고 있는 중장기 체류객들이 두 번째 집을 사도록 길을 터주는 셈인데, 효과는 의문입니다.

[최황수/건국대 부동산대학원 교수 : "'한달살기'를 한다고 하더라도 임차하겠다는 생각이 더 강하지 않을까 싶어요."]

지방 미분양 주택을 사들여 세를 놔도 세금 혜택을 늘려줍니다.

'매입형 아파트 10년 민간임대'를 1년간 한시적으로 되살려서, 민간임대사업자는 양도세 중과에서 빼줍니다.

다만, 이 혜택은 인구감소지역만 해당합니다.

정부는 법 개정이 필요 없는 건 이르면 하반기, 법 개정이 필요한 건 내년 상반기부터 시행하는 걸 목표로 하고 있습니다.

KBS 뉴스 황현규입니다.

영상편집:한찬의/그래픽:이호영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 속초·익산·경주 집 사도 1주택…‘세컨드 홈’ 확대
    • 입력 2025-08-15 09:48:47
    • 수정2025-08-15 09:53:04
    930뉴스
[앵커]

지방에 갈수록 쌓이는 미분양과 빈집 문제를 풀겠다며, 정부가 세금 카드를 꺼냈습니다.

이미 집이 있는 '1주택자'가 지방 중소도시에 집을 또 사도, 세금을 매길 땐 계속 '1주택자'로 보겠다는 건데요.

어느 지역이 해당하는지, 황현규 기자가 전해드립니다.

[리포트]

이달 초 분양한 전북 전주의 견본주택입니다.

지방 부동산 경기가 얼어붙었지만, 분양 희망자가 적지 않았습니다.

지방도 새집은 수요가 있는 겁니다.

[강복현/분양대행사 본부장/지난달 : "8년 만에 신규 분양이라서 수요들이 충분히 있을 것으로 판단하고 있습니다."]

정부가 두 번째 집, '세컨드 홈' 혜택을 확대합니다.

대상은 기존 인구감소지역에 인구감소'관심'지역까지 추가.

강릉, 속초, 익산, 경주, 통영 등 지역별 거점 도시가 9곳 포함됐습니다.

이들 지역에 공시가격 4억 원 이하의 두 번째 집을 사면 양도세·종부세·재산세·취득세, 모든 부동산 세금에서 '1주택자'로 취급합니다.

[구윤철/경제부총리 : "경제의 뿌리인 지방으로 (자금이) 순환되지 않으면서 성장 능력이 떨어지고 있습니다."]

'한달살기' '5도2촌' 등 최근 늘고 있는 중장기 체류객들이 두 번째 집을 사도록 길을 터주는 셈인데, 효과는 의문입니다.

[최황수/건국대 부동산대학원 교수 : "'한달살기'를 한다고 하더라도 임차하겠다는 생각이 더 강하지 않을까 싶어요."]

지방 미분양 주택을 사들여 세를 놔도 세금 혜택을 늘려줍니다.

'매입형 아파트 10년 민간임대'를 1년간 한시적으로 되살려서, 민간임대사업자는 양도세 중과에서 빼줍니다.

다만, 이 혜택은 인구감소지역만 해당합니다.

정부는 법 개정이 필요 없는 건 이르면 하반기, 법 개정이 필요한 건 내년 상반기부터 시행하는 걸 목표로 하고 있습니다.

KBS 뉴스 황현규입니다.

영상편집:한찬의/그래픽:이호영
황현규
황현규 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 일본 이시바 총리, 야스쿠니 신사에 공물료 봉납

[속보] 일본 이시바 총리, 야스쿠니 신사에 공물료 봉납

이 대통령, 광화문 광장서 국민임명식…“국민주권으로 세우는 미래”

이 대통령, 광화문 광장서 국민임명식…“국민주권으로 세우는 미래”
‘광복절 특사’ 조국 출소…<br>“검찰 독재 종식의 상징 될 것”

‘광복절 특사’ 조국 출소…“검찰 독재 종식의 상징 될 것”
고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다

고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.