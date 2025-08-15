해양신산업 제조·서비스 분야 발전 방안 모색

동영상 고정 취소

부산시와 시 출자·출연기관들이 해양 관련 신산업 발전 방안을 모색합니다.



부산시는 오는 11월까지 7차례 포럼을 열고 해양 제조·서비스 분야 발전 방안을 마련할 계획입니다.



7대 분야는 해양 반도체와 에너지, 바이오, 인공위성, 해양 인공지능, 블록체인입니다.



첫 포럼은 오는 18일 수소선박기술센터에서 '신해양시대 해양 반도체와 부산의 대응'을 주제로 열립니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!