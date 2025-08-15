해양신산업 제조·서비스 분야 발전 방안 모색
입력 2025.08.15 (10:10) 수정 2025.08.15 (14:27)
부산시와 시 출자·출연기관들이 해양 관련 신산업 발전 방안을 모색합니다.
부산시는 오는 11월까지 7차례 포럼을 열고 해양 제조·서비스 분야 발전 방안을 마련할 계획입니다.
7대 분야는 해양 반도체와 에너지, 바이오, 인공위성, 해양 인공지능, 블록체인입니다.
첫 포럼은 오는 18일 수소선박기술센터에서 '신해양시대 해양 반도체와 부산의 대응'을 주제로 열립니다.
강성원 기자 kangsw@kbs.co.kr
