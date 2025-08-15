남부발전, 24시간 전력 수급 상황실 가동
입력 2025.08.15 (10:10)
올여름 역대 최대 전력수요를 기록할 거란 전망 속에 한국남부발전이 다음 달 19일까지 24시간 전력 수급 상황실을 운영합니다.
한국남부발전은 상황실 운영을 통해 설비 고장과 안전사고를 예방하고 안정적인 전력 공급에 주력하기로 했습니다.
또 여름철 전력 수급 비상 모의훈련을 실시해 위기 상황별 대응체계를 점검할 예정입니다.
