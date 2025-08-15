남부발전, 24시간 전력 수급 상황실 가동

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

올여름 역대 최대 전력수요를 기록할 거란 전망 속에 한국남부발전이 다음 달 19일까지 24시간 전력 수급 상황실을 운영합니다.



한국남부발전은 상황실 운영을 통해 설비 고장과 안전사고를 예방하고 안정적인 전력 공급에 주력하기로 했습니다.



또 여름철 전력 수급 비상 모의훈련을 실시해 위기 상황별 대응체계를 점검할 예정입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!