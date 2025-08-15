부산대, 차세대 ‘그린수소 생산’ 전극 개발

동영상 고정 취소

부산대 연구팀이 비귀금속 소재를 활용해 그린수소를 생산하는 전극 개발에 성공했습니다.



이 기술은 기존 고가의 귀금속을 사용하는 대신 철이나 니켈 등 저렴한 비귀금속을 전극 소재로 활용해 경제성이 뛰어나다고 연구팀은 설명했습니다.



연구팀은 이번 성과를 국제 학술지에 게재하고 상용화를 위한 후속 연구를 이어갈 계획입니다.



