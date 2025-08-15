부산대, 차세대 ‘그린수소 생산’ 전극 개발
입력 2025.08.15 (10:11) 수정 2025.08.15 (14:28)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
부산대 연구팀이 비귀금속 소재를 활용해 그린수소를 생산하는 전극 개발에 성공했습니다.
이 기술은 기존 고가의 귀금속을 사용하는 대신 철이나 니켈 등 저렴한 비귀금속을 전극 소재로 활용해 경제성이 뛰어나다고 연구팀은 설명했습니다.
연구팀은 이번 성과를 국제 학술지에 게재하고 상용화를 위한 후속 연구를 이어갈 계획입니다.
이 기술은 기존 고가의 귀금속을 사용하는 대신 철이나 니켈 등 저렴한 비귀금속을 전극 소재로 활용해 경제성이 뛰어나다고 연구팀은 설명했습니다.
연구팀은 이번 성과를 국제 학술지에 게재하고 상용화를 위한 후속 연구를 이어갈 계획입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 부산대, 차세대 ‘그린수소 생산’ 전극 개발
-
- 입력 2025-08-15 10:11:16
- 수정2025-08-15 14:28:28
부산대 연구팀이 비귀금속 소재를 활용해 그린수소를 생산하는 전극 개발에 성공했습니다.
이 기술은 기존 고가의 귀금속을 사용하는 대신 철이나 니켈 등 저렴한 비귀금속을 전극 소재로 활용해 경제성이 뛰어나다고 연구팀은 설명했습니다.
연구팀은 이번 성과를 국제 학술지에 게재하고 상용화를 위한 후속 연구를 이어갈 계획입니다.
이 기술은 기존 고가의 귀금속을 사용하는 대신 철이나 니켈 등 저렴한 비귀금속을 전극 소재로 활용해 경제성이 뛰어나다고 연구팀은 설명했습니다.
연구팀은 이번 성과를 국제 학술지에 게재하고 상용화를 위한 후속 연구를 이어갈 계획입니다.
-
-
강성원 기자 kangsw@kbs.co.kr강성원 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.