‘부산시 초저온연구소’ 국가연구소 지정 총력

부산대 초저온연구소의 국가연구소 지정을 위해 부산시가 총력 대응에 나섰습니다.



부산시와 관련 기관은 회의를 열고 정부의 국가연구소 지정 본 평가에 대비한 지원 전략을 논의했습니다.



특히 초저온 기술은 북극항로 개척 관련 해운·항만, 물류 등과 연계해 부산의 미래 성장을 이끌 분야입니다.



부산대가 국가연구소로 지정되면 10년 동안 최대 천억 원을 지원받을 수 있습니다.



