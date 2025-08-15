삼척시, 해수욕장 안전요원 연장 배치

동영상 고정 취소

삼척시가 해수욕장 폐장 후 안전사고 예방을 위해 일부 해수욕장에 안전요원을 연장 배치합니다.



배치 장소는 삼척과 맹방해수욕장 2곳으로, 오는 18일부터 24일까지 7일 동안 안전요원이 연장 배치됩니다.



삼척시는 또, 해수욕장 주요 진입로와 해변 곳곳에 폐장 안내 현수막을 내걸고, 안내 방송을 활용해 해수욕장 폐장 사실과 안전 수칙을 적극적으로 알릴 계획입니다.



