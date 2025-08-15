태백 황지, 주말 야시장 운영

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

태백 황지 주말 야시장이 오늘(15일)부터 오는 30일까지 매주 금·토요일에 황지동 시장북길 일원에서 열립니다.



황지 주말 야시장에는 지역 상인과 청년이 참여해, 풍성한 먹거리와 다양한 체험 행사를 선보일 예정입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!