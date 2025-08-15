강원혁신도시센터, 기업 경쟁력 강화 교육생 모집

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

강원혁신도시발전지원센터가 '혁신 입주기업 성장지원 교육'에 참여할 교육생을 이달(8월) 28일까지 모집합니다.



모집 대상은 혁신도시 입주기업 20여 곳의 직원으로, 교육 인원은 최대 30명입니다.



이번 교육은 기업 경영 역량 강화와 해외 진출 전략 등 3가지 분야로 나눠 운영됩니다.



교육은 다음 달(9월) 10일부터 사흘 동안 무료로 실시됩니다.



