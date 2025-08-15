속초시장기 전국 리틀야구대회 17일 개최

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

제14회 속초시장기 전국 리틀야구대회가 오는 17일부터 27일까지 11일간 속초종합경기장 야구장 등에서 열립니다.



이번 대회에는 전국 초등학교와 중학교 108개 팀에서 선수와 임원 3천여 명이 참가합니다.



대회 개회식은 오는 17일 오후 5시 30분 속초종합경기장 야구장에서 진행됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!