광복절 저녁, 제주국관악제 ‘시가 퍼레이드’

동영상 고정 취소

광복절을 기념하며 국제관악제는 오늘 오후 6시부터 제주문예회관 광장에서 시작해 칠성로 차 없는 거리와 탐동해변공연장까지 시가퍼레이드를 마칭쇼를 펼칩니다.



이번 퍼레이드에는 대한민국 해병대 군악대와 미8군 군악대를 비롯해 호주한국연합 윈드오케스트라, 카셋삿 대학 부속학교 심포닉밴드 등 국내외 10여 개 관악 연주 단체가 함께합니다.



퍼레이드가 끝난 후에는 탑동해변공연장에서 광복 80주년 경축음악회가 열립니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!