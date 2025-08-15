제주 해수욕장 이용객 100만 명 돌파

동영상 고정 취소

올해 제주 지역 해수욕장 이용객이 지난해보다 9일 빠르게 100만 명을 넘어섰습니다.



제주도는 도내 12개 해수욕장 개장 이후 지난 13일까지 누적 102만 3천 명이 다녀가, 지난해 같은 기간보다 이용객이 22% 늘었다고 밝혔는데, 해수욕장별로는 함덕이 50만 5천 명으로 가장 많았고 협재 10만, 금능 7만, 표선과 중문색달해수욕장 4만 명 순이었습니다.



앞서 제주도는 제주 관광에 덧씌워진 불친절과 바가지 이미지를 벗기 위해 올해도 피서 용품 대여 가격을 통일했습니다.



