“서광로 BRT 구간 출근 시간대 버스 속도 42%↑”

동영상 고정 취소

제주도는 지난 5월 9일 제주시 서광로에 중앙 버스전용차로와 섬식정류장을 중심으로 한 간선급행버스체계를 구축한 이후 오전 8시부터 9시까지 출근시간대 버스 평균 이동시간이 42% 향상됐다고 밝혔습니다.



세부적으로는 신제주에서 광양 방면 버스 평균속도는 기존 시속 10km에서 시속 14.7km로 광양에서 신제주 방면은 시속 11.7km에서 16km로 개선됐습니다.



하지만, 서광로 구간 차량 통행량은 6.6% 감소한 반면, 연삼로와 연북로의 통행량은 소폭 증가한 점을 볼 때 서광로 버스 이동 시간 향상이 버스전용차로와 섬식정류장을 회피하기 위해 다른 구간으로 차량이 우회한 것이 원인인지 확인이 필요해 보입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!