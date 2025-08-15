BNK금융그룹, 동남권 중소기업 산재예방 지원

동영상 고정 취소

BNK금융그룹이 금융권 최초로 기업의 산재 예방을 지원하기 위해 NICE(나이스)평가정보, 한국평가데이터와 업무협약을 맺었습니다.



이에 따라 BNK금융그룹은 산재 발생률이 높은 울산과 부산, 경남 지역 중소기업을 대상으로 데이터 기반의 위험 요인 진단과 안전보건 평가, 산재 예방 금융 지원 등 다양한 협력 사업을 벌이기로 했습니다.



