“7월 직무평가 김두겸 시장 5위, 천창수 교육감 2위”

입력 2025.08.15 (10:22) 수정 2025.08.15 (14:30)

여론조사 기관 리얼미터의 7월 광역단체장 직무수행 평가에서 김두겸 울산시장이 일반지수 부문에서 5위, 정당 지표 상대 지수에서 8위를 각각 기록했습니다.

교육감 직무수행 평가에서는 천창수 울산교육감이 2위에 올랐습니다.

또 주민 생활 만족도 지수에서 울산은 8위를 기록했습니다.

이번 조사는 리얼미터가 6월과 7월 전국 18살 이상 1만 3천6백 명을 대상으로 전화 자동응답 방식으로 진행했으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%포인트, 응답률은 3.3%입니다.

박영하 기자

