경남교육청 ‘대입 수시 진학상담’ 19일 선착순 신청

경상남도교육청이 2026학년도 수시 모집을 준비하는 고3 학생과 학부모를 대상으로 '맞춤형 진학 상담 프로그램'을 운영합니다.



상담은 창원과 진주, 김해 대입 정보센터에서 진행되며, 대학 진학 전문위원단과 센터 교사 등이 일대일 상담을 제공합니다.



상담 신청은 오는 19일 오전 10시부터 선착순입니다.



