고성군 “여름 전지훈련 60여 개 팀·700여 명 방문”
입력 2025.08.15 (10:27) 수정 2025.08.15 (14:27)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
고성군은 올해 여름 전지훈련으로 전국 60여 개 팀, 700여 명의 선수단이 방문했다고 밝혔습니다.
방문팀은 역도와 씨름, 태권도와 수영 등 초·중·고등학교와 실업팀이 평균 나흘에서 2주 정도 머물렀고, 고성군은 관광지 무료 입장 등 편의를 제공했습니다.
방문팀은 역도와 씨름, 태권도와 수영 등 초·중·고등학교와 실업팀이 평균 나흘에서 2주 정도 머물렀고, 고성군은 관광지 무료 입장 등 편의를 제공했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 고성군 “여름 전지훈련 60여 개 팀·700여 명 방문”
-
- 입력 2025-08-15 10:27:18
- 수정2025-08-15 14:27:12
고성군은 올해 여름 전지훈련으로 전국 60여 개 팀, 700여 명의 선수단이 방문했다고 밝혔습니다.
방문팀은 역도와 씨름, 태권도와 수영 등 초·중·고등학교와 실업팀이 평균 나흘에서 2주 정도 머물렀고, 고성군은 관광지 무료 입장 등 편의를 제공했습니다.
방문팀은 역도와 씨름, 태권도와 수영 등 초·중·고등학교와 실업팀이 평균 나흘에서 2주 정도 머물렀고, 고성군은 관광지 무료 입장 등 편의를 제공했습니다.
-
-
배수영 기자 sooyoung@kbs.co.kr배수영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.