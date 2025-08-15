고성군 “여름 전지훈련 60여 개 팀·700여 명 방문”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

고성군은 올해 여름 전지훈련으로 전국 60여 개 팀, 700여 명의 선수단이 방문했다고 밝혔습니다.



방문팀은 역도와 씨름, 태권도와 수영 등 초·중·고등학교와 실업팀이 평균 나흘에서 2주 정도 머물렀고, 고성군은 관광지 무료 입장 등 편의를 제공했습니다.



