하동군, ‘수해 농가’ 35억 원 무이자 특별융자

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

하동군이 집중호우 피해 농가에 35억 원 규모의 무이자 특별융자를 지원합니다.



특별융자는 3년 거치, 3년 균등 상환으로 하동군과 금융기관이 이자를 각각 지원하며, 지원 대상은 시설하우스 신축과 딸기 등에 많이 사용하는 고설재배 시설 설치에 한정됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!