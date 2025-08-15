이주·정착 지원…‘남해살이 이음터’ 시범 운영

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

남해군이 지역 이주와 정착을 통합 지원하는 '남해살이 이음터'를 오는 18일부터 시범 운영합니다.



'남해살이 이음터'는 전담 안내요원 2명이 방문객의 연령과 이주 단계, 관심 분야 등을 파악해 이주와 정착을 통합 지원하며, 남해읍 창생플랫폼에 마련됐습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!