집에서 필로폰 투약하고 경찰에 자수, 60대 체포

대구 동부경찰서는 자택에서 필로폰을 투약한 60대 남성을 긴급 체포했다고 밝혔습니다.



이 남성은 그제(13일) 오후 10시쯤 자신의 자택에서 혼자 필로폰을 투약한 뒤 스스로 경찰에 투약 사실을 신고했습니다.



경찰은 이 남성을 상대로 간이 시약 검사를 한 뒤 양성 반응이 나오자 유치장에 구금했으며, 국립과학수사연구원에 마약 투약 검사를 의뢰했다고 설명했습니다.



