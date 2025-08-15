상주시, 인구정책 아이디어 공모전 개최

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

상주시가 인구감소와 지역소멸에 대한 해법을 찾기 위해 인구정책 아이디어 공모전을 개최합니다.



공모 분야는 저출생 대응과 청년·일자리, 인구유입 확대와 고령사회 대응 등으로, 일반 시민 누구나 제안서를 작성해 참가할 수 있습니다.



다음 달 19일까지 상주시 홈페이지를 통해 접수하면 되고, 심사를 거쳐 오는 11월 수상작을 선정합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!