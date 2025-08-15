930뉴스(대구)

원안위, 신한울원전 2호기 재가동 허용

입력 2025.08.15 (10:32) 수정 2025.08.15 (14:23)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

포항, 안양 상대로 3연승 도전

포항, 안양 상대로 3연승 도전
대구시, 개인분 주민세 114억 원 부과

대구시, 개인분 주민세 114억 원 부과

다음
원자력안전위원회가 지난 4월부터 정기 검사를 진행해 온 신한울원전 2호기의 재가동을 허용했습니다.

원안위는 이번 정기 검사를 통해 지난 3월 발생한 원자로 냉각재 펌프 냉각재 누설과 배관 내 불활성기체 누설 관련 설비 건전성을 확인했다고 밝혔습니다.

원안위는 또 출력 상승 시험 등 11개 후속 검사를 통해 안전성을 최종적으로 확인할 예정이라고 덧붙였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 원안위, 신한울원전 2호기 재가동 허용
    • 입력 2025-08-15 10:32:20
    • 수정2025-08-15 14:23:10
    930뉴스(대구)
원자력안전위원회가 지난 4월부터 정기 검사를 진행해 온 신한울원전 2호기의 재가동을 허용했습니다.

원안위는 이번 정기 검사를 통해 지난 3월 발생한 원자로 냉각재 펌프 냉각재 누설과 배관 내 불활성기체 누설 관련 설비 건전성을 확인했다고 밝혔습니다.

원안위는 또 출력 상승 시험 등 11개 후속 검사를 통해 안전성을 최종적으로 확인할 예정이라고 덧붙였습니다.
김도훈
김도훈 기자

이 기사가 좋으셨다면

대구-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “독립투쟁 역사 제대로 기억”…<br>한일협력·남북대화 메시지도

이 대통령 “독립투쟁 역사 제대로 기억”…한일협력·남북대화 메시지도
일본 총리 패전일 추도사 13년 만에 ‘반성’ 언급…‘침략·가해’ 표현은 빠져

일본 총리 패전일 추도사 13년 만에 ‘반성’ 언급…‘침략·가해’ 표현은 빠져
‘김건희 집사’ 김예성 구속심사<br>…취재진 질문 ‘묵묵부답’

‘김건희 집사’ 김예성 구속심사…취재진 질문 ‘묵묵부답’
고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다

고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.