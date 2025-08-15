포항, 안양 상대로 3연승 도전

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

프로축구 포항 스틸러스는 오늘(15일) 저녁 7시 안양종합운동장에서 FC 안양과 26라운드 원정경기를 치릅니다.



최근 2연승으로 상승세를 탄 포항은 지난 광주전에서 기성용이 다쳐 오늘 안양전에 출전시키지 못합니다.



한편, 안양은 최근 2연패를 하면서 11위로 처져 있습니다.



