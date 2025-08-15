포항, 안양 상대로 3연승 도전
입력 2025.08.15 (10:32) 수정 2025.08.15 (14:22)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
프로축구 포항 스틸러스는 오늘(15일) 저녁 7시 안양종합운동장에서 FC 안양과 26라운드 원정경기를 치릅니다.
최근 2연승으로 상승세를 탄 포항은 지난 광주전에서 기성용이 다쳐 오늘 안양전에 출전시키지 못합니다.
한편, 안양은 최근 2연패를 하면서 11위로 처져 있습니다.
최근 2연승으로 상승세를 탄 포항은 지난 광주전에서 기성용이 다쳐 오늘 안양전에 출전시키지 못합니다.
한편, 안양은 최근 2연패를 하면서 11위로 처져 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 포항, 안양 상대로 3연승 도전
-
- 입력 2025-08-15 10:32:02
- 수정2025-08-15 14:22:39
프로축구 포항 스틸러스는 오늘(15일) 저녁 7시 안양종합운동장에서 FC 안양과 26라운드 원정경기를 치릅니다.
최근 2연승으로 상승세를 탄 포항은 지난 광주전에서 기성용이 다쳐 오늘 안양전에 출전시키지 못합니다.
한편, 안양은 최근 2연패를 하면서 11위로 처져 있습니다.
최근 2연승으로 상승세를 탄 포항은 지난 광주전에서 기성용이 다쳐 오늘 안양전에 출전시키지 못합니다.
한편, 안양은 최근 2연패를 하면서 11위로 처져 있습니다.
-
-
권기준 기자 newsman@kbs.co.kr권기준 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.