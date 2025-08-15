광주 교육계 “최교진 후보자 지명 환영”

동영상 고정 취소

최교진 세종시 교육감의 교육부 장관 후보자 지명에 대해 이정선 광주시교육감이 환영 입장을 냈습니다.



이정선 교육감은 최교진 후보자가 교육행정가로서 탁월한 능력과 리더십, 교육현장과 소통·공감하는 모습을 보여왔다며, 이재명 정부의 철학을 교육정책으로 담아내 실현할 수 있는 적임자로 생각한다고 밝혔습니다.



광주교사노조도 "전교조 해직 교사 출신의 교육 운동가를 장관 후보자로 지명한 데 박수를 보낸다"며 교육부의 권한을 교육감에게 이양하겠다는 이재명 대통령의 공약 추진을 주문했습니다.



