전북 아파트값 상승 폭 전국 2위…‘전주시 주도’

한국부동산원에 따르면, 이번 주 전북지역 아파트 매매가는 지난주보다 0.05 퍼센트 올라, 서울 0.1 퍼센트에 이어 전국에서 두 번째로 높은 상승폭을 기록했습니다.



지역별로는 전주시 덕진구가 0.15 퍼센트, 완산구가 0.13 퍼센트 오르며 상승세를 이끌었습니다.



반면 익산시와 군산시는 0.12 퍼센트와 0.02 퍼센트씩 떨어졌습니다.



전세가 역시 전북은 지난주보다 0.03퍼센트 올라 3주 연속 상승세를 기록했습니다.



