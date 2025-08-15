정부, ‘세컨드 홈’ 특례 지역에 익산시 추가

동영상 고정 취소

정부가 이른바 '세컨드 홈' 특례 대상에 익산시 등 전국 9개 인구 감소 관심 지역을 추가했습니다.



이에 따라 전북의 '세컨드 홈' 특례 지역은 전주시와 군산시, 완주군을 제외한 11개 시군으로 늘었습니다.



'세컨드 홈' 특례란, 지방 부동산 활성화를 위해 1주택 소유자가 인구 감소 지역에서 한 채 더 구입해도 양도소득세와 재산세 등 추가 과세를 적용하지 않는 제도입니다.



