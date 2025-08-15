‘세계 유산’ 동학농민혁명 기록물 순회 전시
입력 2025.08.15 (10:42) 수정 2025.08.15 (14:09)
동학농민혁명기념재단이 유네스코 세계 기록 유산으로 등재된 동학혁명 기록물을 순회 전시합니다.
오는 18일부터는 전남 장흥동학농민혁명기념관, 다음 달 3일부터는 광주 국립아시아문화전당, 다음 달 16일부터는 전남 순천대학교박물관, 10월 1일부터는 남원다음관에서 각각 진행합니다.
변화와 개혁의 기록, 협치와 상생의 기록 등 4개 주제로 전시하며 체험 공간도 함께 마련합니다.
이지현 기자 idl@kbs.co.kr이지현 기자의 기사 모음
