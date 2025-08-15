군산시, 미디어아트·야행 등 3대 축제 열어
입력 2025.08.15 (10:42) 수정 2025.08.15 (14:09)
이달(8월) 군산의 여름밤을 수놓을 3대 축제가 이어집니다.
옛 군산세관 본관에서는 '군산의 빛, 꽃으로 물들다'를 주제로 오는 30일까지 근대 문화유산을 배경으로 한 미디어 아트가 열리고 있습니다.
이달(8월) 군산의 여름밤을 수놓을 3대 축제가 이어집니다.
옛 군산세관 본관에서는 '군산의 빛, 꽃으로 물들다'를 주제로 오는 30일까지 근대 문화유산을 배경으로 한 미디어 아트가 열리고 있습니다.
