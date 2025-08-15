양구 ‘전쟁기념관’ 운영 재개

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

양구군은 해안면 전쟁기념관을 광복절인 오늘(15일)부터 다시 운영하기 시작했습니다.



이에 맞춰 매주 일요일 오전 9시 30분 춘천에서 출발하는 '양구 시티투어 버스' 노선에 전쟁기념관을 포함시킵니다.



양구군은 올해 5월부터 3억 원을 투입해 기념관의 냉난방 설비와 영상 관람 시설에 대한 개선 공사를 벌여왔습니다.



