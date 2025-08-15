춘천애니박물관, 광복 80주년 ‘태극 수호 미션’
입력 2025.08.15 (10:50) 수정 2025.08.15 (13:46)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
춘천 애니메이션박물관은 광복 80주년을 맞아 오늘(15일) 박물관에서 '애니 헌터스 태극을 수호하라' 행사를 엽니다.
관람객들은 이날 박물관 곳곳에 숨겨져 있는 임무를 찾아 이를 수행하게 됩니다.
특히, 태극 부메랑과 바람개비 만들기 등 체험행사도 마련됩니다.
관람객들은 이날 박물관 곳곳에 숨겨져 있는 임무를 찾아 이를 수행하게 됩니다.
특히, 태극 부메랑과 바람개비 만들기 등 체험행사도 마련됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 춘천애니박물관, 광복 80주년 ‘태극 수호 미션’
-
- 입력 2025-08-15 10:50:31
- 수정2025-08-15 13:46:16
춘천 애니메이션박물관은 광복 80주년을 맞아 오늘(15일) 박물관에서 '애니 헌터스 태극을 수호하라' 행사를 엽니다.
관람객들은 이날 박물관 곳곳에 숨겨져 있는 임무를 찾아 이를 수행하게 됩니다.
특히, 태극 부메랑과 바람개비 만들기 등 체험행사도 마련됩니다.
관람객들은 이날 박물관 곳곳에 숨겨져 있는 임무를 찾아 이를 수행하게 됩니다.
특히, 태극 부메랑과 바람개비 만들기 등 체험행사도 마련됩니다.
-
-
임서영 기자 mercy0@kbs.co.kr임서영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.