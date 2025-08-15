춘천애니박물관, 광복 80주년 ‘태극 수호 미션’

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

춘천 애니메이션박물관은 광복 80주년을 맞아 오늘(15일) 박물관에서 '애니 헌터스 태극을 수호하라' 행사를 엽니다.



관람객들은 이날 박물관 곳곳에 숨겨져 있는 임무를 찾아 이를 수행하게 됩니다.



특히, 태극 부메랑과 바람개비 만들기 등 체험행사도 마련됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!