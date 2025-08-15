일 유력 차기 총리 후보 잇따라 야스쿠니 참배

동영상 고정 취소

이시바 시게루 일본 총리가 일본 패전일인 오늘 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니 신사에 공물료를 봉납하고, 차기 총리 유력 후보인 고이즈미 신지로 농림수산상과 다가에치 사나에 중의원은 신사를 참배했다고 일본 공영방송 NHK 등이 보도했습니다.



지난해 10월 이시바 시게루 내각 출범 이후 현직 각료의 야스쿠니 신사 참배가 확인된 것은 이번이 처음입니다.



고이즈미 신지로의 야스쿠니 신사 참배로 일본 패전일 현직 각료의 야스쿠니 신사 참배는 2020년 이후 6년 연속 이어졌습니다.



