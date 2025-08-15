뉴스 12 광복 80년, 다시 도약하다

이 대통령 “독립투쟁 역사 제대로 기억”…한일협력·남북대화 메시지도

입력 2025.08.15 (12:05) 수정 2025.08.15 (12:17)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

오프닝

오프닝
일 유력 차기 총리 후보 잇따라 야스쿠니 참배

일 유력 차기 총리 후보 잇따라 야스쿠니 참배

다음
[앵커]

제80주년 광복절을 맞아 이재명 대통령은 정부가 독립 투쟁의 역사를 제대로 기록하고 국민과 함께 기억하겠다고 강조했습니다.

한일 관계는 미래지향적으로 나아가야 한다고 했고, 남북 신뢰 회복과 대화 재개를 강조하며 9·19 군사합의를 단계적으로 복원하겠다고 밝혔습니다.

방준원 기자의 보도입니다.

[리포트]

이재명 대통령은 80주년 광복절을 기념하며 자랑스러운 항일 투쟁의 역사와 독립유공자 명예를 지키는 것이 우리 미래를 지키는 일이라고 말했습니다.

그러면서 정부는 독립투쟁의 역사를 제대로 기록하고 국민과 함께 기억하겠다고 강조했습니다.

[이재명 대통령 : "생존 애국지사분들께 각별한 예우를 다하고 독립유공자 유족의 보상 범위도 더 넓히겠습니다."]

한일 관계는 과거를 직시하되 미래지향적인 상생 협력의 길을 모색하겠다고 했습니다.

일본은 이웃이자 경제 발전에 있어 중요한 동반자라며 신뢰를 기반으로 미래를 위해 협력해야 한다고 강조했습니다.

다만 과거사 문제로 고통받는 분들이 여전히 있다며, 일본의 노력도 당부했습니다.

[이재명 대통령 : "(일본 정부가) 과거의 아픈 역사를 직시하고 양국 간 신뢰가 훼손되지 않게 노력해 줄 것으로 기대합니다."]

북한과의 관계에선 신뢰 회복이 중요하다며 대화 복원 의지를 밝혔습니다.

전단 살포와 대북 확성기 방송 중단 등 실질적 긴장 완화 조치를 일관되게 취해나가고, '9·19 군사합의'도 선제적·단계적으로 복원해 나가겠다고 했습니다.

또 남북은 원수가 아니라며, 현재 북측의 체제를 존중하고 어떤 형태의 흡수 통일도 추구하지 않을 것이라고 강조했습니다.

[이재명 대통령 : "남북 대화가 지난 정부 내내 완전히 끊기고 말았습니다. 엉킨 실타래일수록 인내심을 갖고 차근차근 풀어가야 합니다."]

이 대통령은 또 평화로운 한반도는 '핵 없는 한반도'라며 비핵화를 위해 국제사회와 협력을 통해 실마리를 찾아나가겠다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 방준원입니다.

촬영기자:김한빈/영상편집:김근환

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이 대통령 “독립투쟁 역사 제대로 기억”…한일협력·남북대화 메시지도
    • 입력 2025-08-15 12:05:53
    • 수정2025-08-15 12:17:46
    뉴스 12
[앵커]

제80주년 광복절을 맞아 이재명 대통령은 정부가 독립 투쟁의 역사를 제대로 기록하고 국민과 함께 기억하겠다고 강조했습니다.

한일 관계는 미래지향적으로 나아가야 한다고 했고, 남북 신뢰 회복과 대화 재개를 강조하며 9·19 군사합의를 단계적으로 복원하겠다고 밝혔습니다.

방준원 기자의 보도입니다.

[리포트]

이재명 대통령은 80주년 광복절을 기념하며 자랑스러운 항일 투쟁의 역사와 독립유공자 명예를 지키는 것이 우리 미래를 지키는 일이라고 말했습니다.

그러면서 정부는 독립투쟁의 역사를 제대로 기록하고 국민과 함께 기억하겠다고 강조했습니다.

[이재명 대통령 : "생존 애국지사분들께 각별한 예우를 다하고 독립유공자 유족의 보상 범위도 더 넓히겠습니다."]

한일 관계는 과거를 직시하되 미래지향적인 상생 협력의 길을 모색하겠다고 했습니다.

일본은 이웃이자 경제 발전에 있어 중요한 동반자라며 신뢰를 기반으로 미래를 위해 협력해야 한다고 강조했습니다.

다만 과거사 문제로 고통받는 분들이 여전히 있다며, 일본의 노력도 당부했습니다.

[이재명 대통령 : "(일본 정부가) 과거의 아픈 역사를 직시하고 양국 간 신뢰가 훼손되지 않게 노력해 줄 것으로 기대합니다."]

북한과의 관계에선 신뢰 회복이 중요하다며 대화 복원 의지를 밝혔습니다.

전단 살포와 대북 확성기 방송 중단 등 실질적 긴장 완화 조치를 일관되게 취해나가고, '9·19 군사합의'도 선제적·단계적으로 복원해 나가겠다고 했습니다.

또 남북은 원수가 아니라며, 현재 북측의 체제를 존중하고 어떤 형태의 흡수 통일도 추구하지 않을 것이라고 강조했습니다.

[이재명 대통령 : "남북 대화가 지난 정부 내내 완전히 끊기고 말았습니다. 엉킨 실타래일수록 인내심을 갖고 차근차근 풀어가야 합니다."]

이 대통령은 또 평화로운 한반도는 '핵 없는 한반도'라며 비핵화를 위해 국제사회와 협력을 통해 실마리를 찾아나가겠다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 방준원입니다.

촬영기자:김한빈/영상편집:김근환
방준원
방준원 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

광복 80년, 다시 도약하다

더보기
이 대통령 “재외동포 희생에 대한민국 눈부신 성취…국격 높여 보답”

이 대통령 “재외동포 희생에 대한민국 눈부신 성취…국격 높여 보답”
[풀영상] 올해 광복절 경축사…무슨 내용 담겼나? [지금뉴스]

[풀영상] 올해 광복절 경축사…무슨 내용 담겼나? [지금뉴스]
“마저 싸워달라”…필리핀 일본군 위안부 피해자의 한 맺힌 절규

“마저 싸워달라”…필리핀 일본군 위안부 피해자의 한 맺힌 절규
이 대통령 “독립투쟁 역사 제대로 기억·기록할 것…미래지향적 한일관계”

이 대통령 “독립투쟁 역사 제대로 기억·기록할 것…미래지향적 한일관계”

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “독립투쟁 역사 제대로 기억”…<br>한일협력·남북대화 메시지도

이 대통령 “독립투쟁 역사 제대로 기억”…한일협력·남북대화 메시지도
일본 총리 패전일 추도사 13년 만에 ‘반성’ 언급…‘침략·가해’ 표현은 빠져

일본 총리 패전일 추도사 13년 만에 ‘반성’ 언급…‘침략·가해’ 표현은 빠져
‘김건희 집사’ 김예성 구속심사…특검, 김 여사 18일 10시 출석 통보

‘김건희 집사’ 김예성 구속심사…특검, 김 여사 18일 10시 출석 통보
고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다

고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.