일본 총리 패전일 추도사 13년 만에 ‘반성’ 언급

동영상 고정 취소

일본 총리가 패전일 전몰자 추도식에서 13년 만에 '반성'을 언급했습니다.



이시바 시게루 총리는 패전 80년을 맞아 오늘(15일) 도쿄 무도관에서 열린 '전국 전몰자 추도식'에서 "전쟁의 참화를 결단코 되풀이하지 않겠다"면서, "전쟁의 반성과 교훈을 이제 다시 가슴 깊이 새겨야 한다"고 말했습니다.



일본 총리가 패전일 전몰자 추도사에서 '반성'이라는 단어를 언급한 것은 13년 만입니다.



다만 과거 일본 총리들이 '반성'과 함께 언급했던 '침략'이나 '가해'라는 표현은 오늘 포함되지 않았습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!