[7시 날씨] 광복절, 폭염 특보 확대…내일 경기·강원 비 조금

폭우가 지나가니 남부지방에 이어 서울에도 다시 폭염 특보가 내려졌습니다.



당분간 습도 높은 무더위가 나타나겠습니다.



현재, 충북과 경북 일부 지역에 소나기가 내리고 있습니다.



곧 잦아들겠습니다.



내일도 하늘이 대체로 맑게 드러나겠고 오후에는 경기 북부와 강원 북부에 비가 조금 내리겠습니다.



또, 내일 아침까지 경기 남부와 충청, 남부 지방은 안개가 짙게 끼겠습니다.



내일 아침 기온은 서울 26도, 전주 25도로 오늘과 비슷하겠습니다.



한낮에 서울 31도, 대구 35도로 오늘만큼 무덥겠습니다.



바다의 물결은 비교적 잔잔하게 일겠습니다.



모레도 경기 북부와 강원 북부는 비가 조금 내리겠습니다.



기온은 점차 더 오르겠고 다음 주에도 수도권과 강원도에 비가 내릴 전망입니다.



날씨 전해드렸습니다.



김규리 기상캐스터/그래픽:김유진



