뉴스광장 1부

여수 신북항 정박중 석유제품운반선 화재…3명 사상

입력 2025.08.16 (06:20) 수정 2025.08.16 (06:23)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

이춘석, ‘주식 차명 거래’ 혐의 시인…보좌관도 인정

이춘석, ‘주식 차명 거래’ 혐의 시인…보좌관도 인정
[주말 날씨] 주말에도 찜통더위…경기 북부·강원 북부 비

[주말 날씨] 주말에도 찜통더위…경기 북부·강원 북부 비

다음
[앵커]

오늘 새벽 전남 여수 신북항에 정박중이던 대형 석유제품 운반선과 용달선에 불이 났습니다.

이 불로 용달선 선장이 숨지고 선원 2명이 다쳤습니다.

밤사이 사건사고, 김보담 기자입니다.

[리포트]

바다에 정박돼 있는 선박에서 불길이 솟아오릅니다.

오늘 새벽 1시 5분쯤 전남 여수 신북항의 한 정박지에 정박 중이던 2,600톤급 석유제품운반선과 24톤급 용달선에서 불이 났습니다.

[목격자 : "우리가 반대편에서 낚시를 하고 있는데 갑자기 불길이 솟더니만 폭발음이 들렸어요. 팔키로 떨어졌다고 그러는데 그런데도 들렸어요."]

이 불로 운반선에 타고 있던 선원 2명이 화상을 입었고 용달선 선장은 의식을 잃은 상태로 발견됐지만 결국 숨졌습니다.

신고를 접수한 여수해경은 현장에 출동해 두 배에 타고 있던 나머지 승선원 15명을 전원 구조했다고 밝혔습니다.

여수 해경과 소방당국은 불이 완전히 꺼지는대로 정확한 피해 규모와 사고 원인을 조사할 예정입니다.

이에 앞선 어제 오후 7시쯤, 경기 부천시 원미구의 한 고물상에서 불이 났습니다.

이 불로 인근 주택에 살던 주민 14명이 대피했습니다.

30분만에 불길을 끈 소방당국은 정확한 화재 원인을 조사 중입니다.

KBS 뉴스 김보담입니다.

화면제공:여수해양경찰서 시청자/영상편집:이인영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 여수 신북항 정박중 석유제품운반선 화재…3명 사상
    • 입력 2025-08-16 06:20:49
    • 수정2025-08-16 06:23:46
    뉴스광장 1부
[앵커]

오늘 새벽 전남 여수 신북항에 정박중이던 대형 석유제품 운반선과 용달선에 불이 났습니다.

이 불로 용달선 선장이 숨지고 선원 2명이 다쳤습니다.

밤사이 사건사고, 김보담 기자입니다.

[리포트]

바다에 정박돼 있는 선박에서 불길이 솟아오릅니다.

오늘 새벽 1시 5분쯤 전남 여수 신북항의 한 정박지에 정박 중이던 2,600톤급 석유제품운반선과 24톤급 용달선에서 불이 났습니다.

[목격자 : "우리가 반대편에서 낚시를 하고 있는데 갑자기 불길이 솟더니만 폭발음이 들렸어요. 팔키로 떨어졌다고 그러는데 그런데도 들렸어요."]

이 불로 운반선에 타고 있던 선원 2명이 화상을 입었고 용달선 선장은 의식을 잃은 상태로 발견됐지만 결국 숨졌습니다.

신고를 접수한 여수해경은 현장에 출동해 두 배에 타고 있던 나머지 승선원 15명을 전원 구조했다고 밝혔습니다.

여수 해경과 소방당국은 불이 완전히 꺼지는대로 정확한 피해 규모와 사고 원인을 조사할 예정입니다.

이에 앞선 어제 오후 7시쯤, 경기 부천시 원미구의 한 고물상에서 불이 났습니다.

이 불로 인근 주택에 살던 주민 14명이 대피했습니다.

30분만에 불길을 끈 소방당국은 정확한 화재 원인을 조사 중입니다.

KBS 뉴스 김보담입니다.

화면제공:여수해양경찰서 시청자/영상편집:이인영
김보담
김보담 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

트럼프·푸틴 알래스카 도착…3:3 확대 회담 시작

트럼프·푸틴 알래스카 도착…3:3 확대 회담 시작
‘김건희 집사’ 김예성 구속영장 발부…“증거인멸·도망 염려”

‘김건희 집사’ 김예성 구속영장 발부…“증거인멸·도망 염려”
이춘석, ‘주식 차명 거래’ 혐의 <br>시인…보좌관도 인정

이춘석, ‘주식 차명 거래’ 혐의 시인…보좌관도 인정
미국 소비 호조…“관세 우려는 여전”

미국 소비 호조…“관세 우려는 여전”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.