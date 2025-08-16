[주말 날씨] 주말에도 찜통더위…경기 북부·강원 북부 비
입력 2025.08.16 (06:22) 수정 2025.08.16 (07:07)
주말인 오늘도 무더위는 이어집니다.
전국 대부분 지역에 폭염 특보가 내려져있습니다.
남부지방에는 폭염 경보까지 발효되면서 더위의 기세가 강해졌습니다.
전주와 대구 낮 기온 35도, 강릉 34도까지 오르면서 푹푹 찌는 더위가 이어지겠습니다.
오늘과 내일 대체로 맑겠지만 경기 북부와 강원 북부 지역은 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
늦은 오후부터 저녁 사이 5~20mm 정도로 양이 많지는 않겠습니다.
서쪽 지역에는 안개가 끼어서 서해안은 가시거리가 200m 안팎까지 좁혀져있습니다.
덥고 습한 바람이 불어오면서 밤 사이 열대야가 나타난 곳이 있습니다.
강릉 28.0도, 서울 25.6도, 부산 26.5도를 가리키고 있습니다.
낮 기온은 서울 31도, 광주 34도, 부산 33도로 어제와 비슷하거나 조금 높겠습니다.
바다의 물결은 모든 해상에서 최고 2미터로 잔잔하겠지만 짙은 안개를 주의하셔야겠습니다.
당분간 무더위는 이어지겠습니다.
기상캐스터 배혜지
-
-
-
