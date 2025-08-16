뉴스광장

광복 80년, 세계 문화 수도 ‘대한민국’

입력 2025.08.16 (07:40) 수정 2025.08.16 (07:48)

[앵커]

광복 80년, 대한민국은 정치, 경제 발전과 함께 명실상부 세계의 문화 수도로도 자리매김했습니다.

이제 'K'를 빼놓고는 문화를 얘기할 수 없을 만큼, K-컬처가 세계 문화를 선도하고 있는데, 그 위상, 어느 수준까지 왔을까요?

김상협 기자입니다.

[리포트]

세계 대중음악의 가늠자, 빌보드 차트입니다.

이번 주 1위는 케이팝 데몬 헌터스의 주제곡인 '골든'이 차지했습니다.

이 노래는 41주째 순위권 안에 있습니다.

누적 시청 수만 7억 회, 한국 드라마는 더 이상 우리만의 것이 아닙니다.

[엘레너반스/미국 관광객 : "한국에 처음 왔는데 제가 지금껏 다녔던 여행지 중에 가장 아름다운 곳이네요."]

내로라하는 할리우드 대작 영화들을 가장 먼저 개봉하는 나라가 됐습니다.

[스칼렛 조핸슨/배우 : "한국에 다시 오게 돼 너무 기쁘고요. 좀 더 머무르고 싶어요. 오늘 아침에 명동에 가서 화장품도 많이 샀어요."]

여기에 K-뮤지컬까지 토니상 6관왕에 오르는 등 K-컬처는 이제 다른 나라에서 눈독을 들일 만큼 이른바 '잘 팔리는 상품'이 됐습니다.

[김성수/문화평론가 : "'케이팝 데몬 헌터스'의 성공을 바라보면서 엄청난 시장이 열렸다. 정말 세계적인 그런 글로벌 스탠다드(기준)가 이제는 K-콘텐츠가 되는…."]

K-컬처 시장 규모만 300조 원 시대를 앞둔 상황, 과거 일제가 뿌리 뽑으려 했던 우리 문화는 광복 80년을 맞은 요즘, 세계 문화의 흐름을 바꾸고 있습니다.

KBS 뉴스 김상협입니다.

촬영기자:홍병국/영상편집:유지영/그래픽:이호영/화면제공:넷플릭스·유니버설 픽쳐스·롯데엔터테인먼트

  광복 80년, 세계 문화 수도 '대한민국'
    • 입력 2025-08-16 07:40:25
    • 수정2025-08-16 07:48:59
    뉴스광장
