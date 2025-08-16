열광하던 나라에서 열광 받는 나라로…전 세계 휩쓴 K-팝

동영상 고정 취소

보신 것처럼 K-컬처, 그중에서도 K-팝은 전 세계가 함께 즐기는 핵심 문화가 됐습니다.



경제 발전기 들어온 미국의 팝 문화에 열광만 하던 나라에서, 이제는 전 세계가 우리 K-팝에 푹 빠져 있는데, 해외 곳곳에서 다양한 진기록들을 만들 정도로 K-팝 스타들의 활약은 독보적입니다.



팝의 황제 마이클 잭슨, 1990년대 신세대 아이콘 뉴키즈 온 더 블록.



좀처럼 접하기 힘든 팝 스타의 내한에 젊은 세대는 열광했습니다.



팝 문화에 매달렸던 우리는 새로운 길을 열기 시작했고, 20년도 안 돼 한국발 K-팝은 전 세계를 점령했습니다.



K-팝 스타들의 인기는 세계 공연 과정에서 나오는 기록들로도 알 수 있습니다.



걸그룹 최초로 LA 스타디움 공연 2회 매진 기록을 세운 블랙핑크.



그룹 스트레이 키즈는 2년 만에 지구를 7바퀴 돌며 34개국에서 공연했고.



[창빈/스트레이 키즈 멤버 : "K-팝의 힘이 얼마나 지금 대단하게 전 세계적으로 작용하고 있는지 느끼고…."]



영국 토트넘 홋스퍼 스타디움 K-팝 가수 첫 입성 등 각종 '최초' 타이틀을 달고 세계 팬덤을 움직이고 있습니다.



[비앙카 브로코/스트레이 키즈 팬 : "프랑스에 와줘서 정말 고맙다고 말하고 싶어요."]



열광하던 나라에서 열광의 대상이 된 대한민국, K-팝 물결은 오늘도 전 세계를 뒤덮고 있습니다.



