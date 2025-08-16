열광하던 나라에서 열광 받는 나라로…전 세계 휩쓴 K-팝
입력 2025.08.16 (07:42) 수정 2025.08.16 (07:50)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
[앵커]
보신 것처럼 K-컬처, 그중에서도 K-팝은 전 세계가 함께 즐기는 핵심 문화가 됐습니다.
경제 발전기 들어온 미국의 팝 문화에 열광만 하던 나라에서, 이제는 전 세계가 우리 K-팝에 푹 빠져 있는데, 해외 곳곳에서 다양한 진기록들을 만들 정도로 K-팝 스타들의 활약은 독보적입니다.
계속해서 김현수 기자가 보도합니다.
[리포트]
팝의 황제 마이클 잭슨, 1990년대 신세대 아이콘 뉴키즈 온 더 블록.
좀처럼 접하기 힘든 팝 스타의 내한에 젊은 세대는 열광했습니다.
팝 문화에 매달렸던 우리는 새로운 길을 열기 시작했고, 20년도 안 돼 한국발 K-팝은 전 세계를 점령했습니다.
K-팝 스타들의 인기는 세계 공연 과정에서 나오는 기록들로도 알 수 있습니다.
걸그룹 최초로 LA 스타디움 공연 2회 매진 기록을 세운 블랙핑크.
그룹 스트레이 키즈는 2년 만에 지구를 7바퀴 돌며 34개국에서 공연했고.
[창빈/스트레이 키즈 멤버 : "K-팝의 힘이 얼마나 지금 대단하게 전 세계적으로 작용하고 있는지 느끼고…."]
영국 토트넘 홋스퍼 스타디움 K-팝 가수 첫 입성 등 각종 '최초' 타이틀을 달고 세계 팬덤을 움직이고 있습니다.
[비앙카 브로코/스트레이 키즈 팬 : "프랑스에 와줘서 정말 고맙다고 말하고 싶어요."]
열광하던 나라에서 열광의 대상이 된 대한민국, K-팝 물결은 오늘도 전 세계를 뒤덮고 있습니다.
KBS 뉴스 김현수입니다.
영상편집:김근환/그래픽:김지훈 박미주 최창근/화면제공:JYP엔터테인먼트·유튜브 Baby V.O.X Archive·L YAP·REY & ROB·Bubble_ninja
보신 것처럼 K-컬처, 그중에서도 K-팝은 전 세계가 함께 즐기는 핵심 문화가 됐습니다.
경제 발전기 들어온 미국의 팝 문화에 열광만 하던 나라에서, 이제는 전 세계가 우리 K-팝에 푹 빠져 있는데, 해외 곳곳에서 다양한 진기록들을 만들 정도로 K-팝 스타들의 활약은 독보적입니다.
계속해서 김현수 기자가 보도합니다.
[리포트]
팝의 황제 마이클 잭슨, 1990년대 신세대 아이콘 뉴키즈 온 더 블록.
좀처럼 접하기 힘든 팝 스타의 내한에 젊은 세대는 열광했습니다.
팝 문화에 매달렸던 우리는 새로운 길을 열기 시작했고, 20년도 안 돼 한국발 K-팝은 전 세계를 점령했습니다.
K-팝 스타들의 인기는 세계 공연 과정에서 나오는 기록들로도 알 수 있습니다.
걸그룹 최초로 LA 스타디움 공연 2회 매진 기록을 세운 블랙핑크.
그룹 스트레이 키즈는 2년 만에 지구를 7바퀴 돌며 34개국에서 공연했고.
[창빈/스트레이 키즈 멤버 : "K-팝의 힘이 얼마나 지금 대단하게 전 세계적으로 작용하고 있는지 느끼고…."]
영국 토트넘 홋스퍼 스타디움 K-팝 가수 첫 입성 등 각종 '최초' 타이틀을 달고 세계 팬덤을 움직이고 있습니다.
[비앙카 브로코/스트레이 키즈 팬 : "프랑스에 와줘서 정말 고맙다고 말하고 싶어요."]
열광하던 나라에서 열광의 대상이 된 대한민국, K-팝 물결은 오늘도 전 세계를 뒤덮고 있습니다.
KBS 뉴스 김현수입니다.
영상편집:김근환/그래픽:김지훈 박미주 최창근/화면제공:JYP엔터테인먼트·유튜브 Baby V.O.X Archive·L YAP·REY & ROB·Bubble_ninja
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 열광하던 나라에서 열광 받는 나라로…전 세계 휩쓴 K-팝
-
- 입력 2025-08-16 07:42:22
- 수정2025-08-16 07:50:30
[앵커]
보신 것처럼 K-컬처, 그중에서도 K-팝은 전 세계가 함께 즐기는 핵심 문화가 됐습니다.
경제 발전기 들어온 미국의 팝 문화에 열광만 하던 나라에서, 이제는 전 세계가 우리 K-팝에 푹 빠져 있는데, 해외 곳곳에서 다양한 진기록들을 만들 정도로 K-팝 스타들의 활약은 독보적입니다.
계속해서 김현수 기자가 보도합니다.
[리포트]
팝의 황제 마이클 잭슨, 1990년대 신세대 아이콘 뉴키즈 온 더 블록.
좀처럼 접하기 힘든 팝 스타의 내한에 젊은 세대는 열광했습니다.
팝 문화에 매달렸던 우리는 새로운 길을 열기 시작했고, 20년도 안 돼 한국발 K-팝은 전 세계를 점령했습니다.
K-팝 스타들의 인기는 세계 공연 과정에서 나오는 기록들로도 알 수 있습니다.
걸그룹 최초로 LA 스타디움 공연 2회 매진 기록을 세운 블랙핑크.
그룹 스트레이 키즈는 2년 만에 지구를 7바퀴 돌며 34개국에서 공연했고.
[창빈/스트레이 키즈 멤버 : "K-팝의 힘이 얼마나 지금 대단하게 전 세계적으로 작용하고 있는지 느끼고…."]
영국 토트넘 홋스퍼 스타디움 K-팝 가수 첫 입성 등 각종 '최초' 타이틀을 달고 세계 팬덤을 움직이고 있습니다.
[비앙카 브로코/스트레이 키즈 팬 : "프랑스에 와줘서 정말 고맙다고 말하고 싶어요."]
열광하던 나라에서 열광의 대상이 된 대한민국, K-팝 물결은 오늘도 전 세계를 뒤덮고 있습니다.
KBS 뉴스 김현수입니다.
영상편집:김근환/그래픽:김지훈 박미주 최창근/화면제공:JYP엔터테인먼트·유튜브 Baby V.O.X Archive·L YAP·REY & ROB·Bubble_ninja
보신 것처럼 K-컬처, 그중에서도 K-팝은 전 세계가 함께 즐기는 핵심 문화가 됐습니다.
경제 발전기 들어온 미국의 팝 문화에 열광만 하던 나라에서, 이제는 전 세계가 우리 K-팝에 푹 빠져 있는데, 해외 곳곳에서 다양한 진기록들을 만들 정도로 K-팝 스타들의 활약은 독보적입니다.
계속해서 김현수 기자가 보도합니다.
[리포트]
팝의 황제 마이클 잭슨, 1990년대 신세대 아이콘 뉴키즈 온 더 블록.
좀처럼 접하기 힘든 팝 스타의 내한에 젊은 세대는 열광했습니다.
팝 문화에 매달렸던 우리는 새로운 길을 열기 시작했고, 20년도 안 돼 한국발 K-팝은 전 세계를 점령했습니다.
K-팝 스타들의 인기는 세계 공연 과정에서 나오는 기록들로도 알 수 있습니다.
걸그룹 최초로 LA 스타디움 공연 2회 매진 기록을 세운 블랙핑크.
그룹 스트레이 키즈는 2년 만에 지구를 7바퀴 돌며 34개국에서 공연했고.
[창빈/스트레이 키즈 멤버 : "K-팝의 힘이 얼마나 지금 대단하게 전 세계적으로 작용하고 있는지 느끼고…."]
영국 토트넘 홋스퍼 스타디움 K-팝 가수 첫 입성 등 각종 '최초' 타이틀을 달고 세계 팬덤을 움직이고 있습니다.
[비앙카 브로코/스트레이 키즈 팬 : "프랑스에 와줘서 정말 고맙다고 말하고 싶어요."]
열광하던 나라에서 열광의 대상이 된 대한민국, K-팝 물결은 오늘도 전 세계를 뒤덮고 있습니다.
KBS 뉴스 김현수입니다.
영상편집:김근환/그래픽:김지훈 박미주 최창근/화면제공:JYP엔터테인먼트·유튜브 Baby V.O.X Archive·L YAP·REY & ROB·Bubble_ninja
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.