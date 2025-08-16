미·러 정상회담, 휴전 발표 없이 종료

동영상 고정 취소

우크라이나 전쟁 휴전 문제를 논의하기 위해 미국과 러시아 정상이 회담을 가졌지만 극적 합의는 이뤄지지 않았습니다.



휴전 발표가 지연되면서 우크라이나 전쟁은 다시 교착 상태에 놓일 것으로 전망됩니다.



워싱턴 김경수 특파원입니다.



트럼프 미국 대통령과 푸틴 러시아 대통령이 6년 만에 미국 알래스카에서 만났습니다.



두 정상 간 만남이 3년 6개월 넘게 이어진 우크라이나 전쟁의 중대 분수령이 될 것이란 기대도 있었지만, 3시간 동안 진행된 회담에서 휴전 합의는 이뤄지지 않았습니다.



트럼프 대통령은 푸틴 대통령과의 공동 기자회견에서 생산적인 대화를 했다고 평가하면서도 주요 쟁점을 모두 해결하진 못했다고 말했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : "아주 중요한 쟁점 몇 가지에서 아직 완전히 합의에 이르지는 못했지만, 일부 진전은 있었습니다. 그러나 합의가 이뤄지기 전까진 합의가 없는 것입니다."]



푸틴 대통령 역시 갈등의 근본 원인이 해결돼야 한다는 기존 입장을 되풀이했습니다.



나토로 대표되는 유럽 안보 지형에 있어 우크라이나 영토 문제 등을 놓고 미·러 양측이 입장을 좁히지 못했다는 분석이 나옵니다.



[블라디미르 푸틴/러시아 대통령 : "우리가 함께 도출한 이해가 평화라는 목표에 더 가까워지는 데 도움이 되고, 우크라이나의 평화로 가는 길을 닦아주길 바랍니다."]



다만 두 정상은 다음 만남을 기약하며 협상을 이어가겠단 뜻을 밝혔습니다.



["아마 아주 가까운 시일 내에 다시 뵙게 될 것 같습니다. 대단히 감사합니다. (다음에는 모스크바에서 만납시다.)"]



미·러 회담이 성공할 경우 우크라이나까지 포함한 3자 회담이 이어질 것이란 관측도 나왔지만, 세 정상이 당장 마주 앉긴 어려운 상황이 됐습니다.



휴전 합의 지연으로 우크라이나 전쟁도 당분간 교착 상태에 놓일 것이란 전망이 나옵니다.



워싱턴에서 KBS 뉴스 김경수입니다.



영상편집:김은주/자료조사:이승구 박은진



