국민대표 80인, 대통령에게 ‘빛의 임명장’ 전달

[앵커]



이재명 대통령에 대한 국민임명식이 어제 광화문 광장에서 열렸습니다.



국민임명식에는 사전 신청을 통해 선발된 국민들과 국가 주요인사 등 약 만 명이 참석했습니다.



각자의 자리에서 대한민국을 빛낸 국민대표 80명이 이재명 대통령에게 직접 쓴 임명장을 건넸습니다.



이희연 기자입니다.



[리포트]



'빛의 혁명'을 상징하는 광화문광장 한가운데 마련된 원형 무대.



광복 80년을 기념하는 국립무용단의 신태평무로 행사가 시작되고. 풍물패와 가수 공연으로 분위기는 고조됐습니다.



'함께 찾은 빛'을 주제로 한 1부 행사가 끝나고, 이재명 대통령 부부 내외가 환호를 받으며 입장합니다.



계엄 사태에 맞선 시민들의 목소리와 국민주권 정부에 바라는 염원을 담아 국민 임명식이 본격 시작됐습니다.



각계각층을 대표하는 국민 80명이 '빛의 임명장'을 들고 무대 위로 올랐습니다.



["우리 손으로 직접 뽑은 대통령에게 직접 임명장을 전달하기 위해서."]



광복둥이인 독립운동가 목연욱 지사의 아들 목장균 씨와 이국종 국군대전병원장, 허가영 영화 감독, 이연수 NC AI 대표 등이 대표로 임명장을 전달했습니다.



80개의 임명장이 한자리에 모이자, '빛의 임명장'이 완성됐습니다.



[이재명 대통령 : "모두가 행복한 대한민국을 향해 힘껏 성큼성큼 걸어 나아가겠습니다. 대한민국 대통령으로 임명된 것이 한없이 자랑스럽습니다. 이 자랑스러움을 국민의 기쁨과 행복으로 반드시 돌려드리겠습니다."]



이 대통령의 감사 인사 후, 시민들은 탄핵 집회 당시 현장에 울려 퍼졌던 노래를 함께 불렀습니다.



임명식에는 문재인 전 대통령 내외와 노무현 전 대통령의 가족도 함께 했습니다.



건강상 이유로 이명박, 박근혜 전 대통령은 불참했고, 국민의힘과 개혁신당 지도부도 참석하지 않았습니다.



이 대통령은 행사에 앞서 청와대 영빈관에서 주한 외교사절단 초청 만찬을 갖고 대한민국 민주주의를 신뢰해 준 데 대한 감사 인사를 전했습니다.



KBS 뉴스 이희연입니다.



촬영기자:김한빈/영상편집:조완기



