“9·19 군사합의 단계적 복원…과거 직시·미래로”

동영상 고정 취소

이재명 대통령이 어제 80주년 광복절 경축사에서 "북측의 체제를 존중하고 어떤 형태의 흡수통일도 추구하지 않을 것"이라며, "'9·19 군사합의'를 단계적으로 복원해 나가겠다"고 밝혔습니다.



이 대통령은 특별한 희생에 합당한 예우를 하겠다며, "독립 투쟁의 역사를 제대로 기억하고 기록하겠다"고 강조했습니다.



또 한일 관계는 과거를 직시하되 미래지향적인 상생협력의 길을 모색하겠다고 말했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!