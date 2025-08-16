‘15명 사상’ 동대문 주택 방화 피의자 구속영장
입력 2025.08.16 (12:07) 수정 2025.08.16 (12:11)
주민 1명이 숨지고 14명이 다친 서울 동대문구 다세대 주택 화재와 관련해, 경찰이 방화 혐의 피의자에 대해 구속영장을 신청했습니다.
서울 동대문경찰서는 어젯밤(15일) 10시쯤 현주건조물방화치사상 혐의로 30대 남성에 대해 구속영장을 신청했다고 오늘(16일) 밝혔습니다.
이 남성은 지난 12일 밤 11시 50분쯤 서울 동대문구 제기동의 다세대주택 1층 주차장에 있던 폐지 수레에 불을 붙인 혐의를 받습니다.
