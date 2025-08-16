뉴스 12

‘15명 사상’ 동대문 주택 방화 피의자 구속영장

입력 2025.08.16 (12:07) 수정 2025.08.16 (12:11)

주민 1명이 숨지고 14명이 다친 서울 동대문구 다세대 주택 화재와 관련해, 경찰이 방화 혐의 피의자에 대해 구속영장을 신청했습니다.

서울 동대문경찰서는 어젯밤(15일) 10시쯤 현주건조물방화치사상 혐의로 30대 남성에 대해 구속영장을 신청했다고 오늘(16일) 밝혔습니다.

이 남성은 지난 12일 밤 11시 50분쯤 서울 동대문구 제기동의 다세대주택 1층 주차장에 있던 폐지 수레에 불을 붙인 혐의를 받습니다.

주민 1명이 숨지고 14명이 다친 서울 동대문구 다세대 주택 화재와 관련해, 경찰이 방화 혐의 피의자에 대해 구속영장을 신청했습니다.

서울 동대문경찰서는 어젯밤(15일) 10시쯤 현주건조물방화치사상 혐의로 30대 남성에 대해 구속영장을 신청했다고 오늘(16일) 밝혔습니다.

이 남성은 지난 12일 밤 11시 50분쯤 서울 동대문구 제기동의 다세대주택 1층 주차장에 있던 폐지 수레에 불을 붙인 혐의를 받습니다.
