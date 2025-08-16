케데헌 ‘골든’, 영국 싱글 차트 다시 1위

동영상 고정 취소

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 오리지널 사운드 트랙 수록곡인 '골든'이 영국 오피셜 싱글 차트에서 다시 1위로 올라섰습니다.



현지 시각 오늘(15일) 영국 오피셜 싱글 차트를 보면 '골든'은 싱글차트 '톱 100'에서 1위 자리에 복귀했습니다.



'골든'은 93위로 이 차트에 데뷔한 이래 영화의 흥행에 힘입어 1위에 오른 이후 지난주 2위로 내려 앉았었습니다.



앞서 이 곡은 이번 주 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서도 1위에 올랐습니다.



같은 영화의 수록곡 중 '골든' 외에도 '소다 팝'과 '유어 아이돌', '테이크 다운' 등 모두 네 곡이 각각 6위와 7위, 35위 등으로 차트 '톱 100'에 진입했습니다.



