[오후날씨 꿀팁] 당분간 찜통더위…경기 북부·강원 북부 비

이 시각 서울은 구름 사이로 뜨거운 볕이 내리쬐면서 체감온도가 31도를 웃돌고 있습니다.



전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 서울 32도, 강릉과 전주, 대구 35도까지 올라 덥겠습니다.



오늘 중부지방은 가끔 구름 많겠고 남부지방과 제주도는 맑겠습니다.



경기 북부와 강원 북부 내륙 지역에는 저녁까지 5~20mm 비가 오는 곳이 있겠습니다.



낮 기온은 대전과 광주 34도, 부산 33도가 예상됩니다.



바다의 물결은 대부분 해상에서 비교적 잔잔하게 일겠지만, 서해상과 남해상에는 바다 안개가 짙게 끼겠습니다.



당분간 밤낮없는 더위는 이어지겠고 내일과 모레, 인천과 경기 북부, 강원 내륙과 산지에 비가 내리겠습니다.



지금까지 날씨 전해드렸습니다.



박소연 기상캐스터/그래픽:남현서



