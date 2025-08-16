김건희 여사 측, 모레 ‘구속 후 두 번째 조사’ 출석 예정

구속 수감 중인 김건희 여사가 모레(18일) 예정된 특검 소환 조사에 응하겠다고 밝혔습니다.



김 여사 측은 “당초 (김건희) 특검이 요구한 출석 시간에 변호인 접견이 예정됐지만 취소했다”며 “18일 오전 10시 특검 측 소환 조사에 출석할 예정”이라고 밝혔습니다.



이번 조사는 김 여사가 구속 수감된 뒤 받는 두 번째 대면 조사입니다.



앞서 김건희 특검팀은 그제(14일) 김 여사에 대한 구속 뒤 첫 번째 조사를 진행했지만, 김 여사가 진술거부권을 행사하면서 4시간 만에 종료된 바 있습니다.



특검팀은 이번 조사에서도 김 여사를 상대로 ‘공천 개입 의혹’에 대한 질문을 이어갈 것으로 보이는데, 다만 김 여사가 진술을 또 거부할 가능성도 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



