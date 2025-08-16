법무부 “윤석열 ‘실명 위기’ 아냐”…윤 측 “구치소 들어갈 때와 달라”

윤석열 전 대통령이 실명 위기라는 변호인 측 주장에 대해 법무부가 사실이 아니라고 반박했습니다.



법무부는 오늘(16일) 언론 공지를 통해 “안질환 포함 건강 상태가 매우 안 좋다고 보기는 어렵고, 실명 위기라는 주장도 사실과 다르다”고 밝혔습니다.



이어, “서울구치소는 윤 전 대통령 입소 후 신입자 건강검진을 실시해 건강 상태를 확인했고 건강권 보장을 위해 적정한 의료 처우를 제공하고 있다”고 설명했습니다.



또, “안과 질환과 관련해 한림대성심병원에서 두 차례 외부 진료를 허용하는 등 수용자에게 허용되는 범위에서 필요한 의료 처우를 모두 제공하고 있다”며 “앞으로도 건강 상태에 맞춰 적극적인 의료 처우를 실시할 예정”이라고 강조했습니다.



법무부는 윤 전 대통령이 지난 13일과 14일에 수갑과 전자발찌를 착용하고 안과 진료를 받은 것에 대해 “외부 진료를 위해 출정 시 수용자에게 수갑 등 조치를 취하는 것은 관계 법령에 따른 조치”라고 설명했습니다.



반면, 윤 전 대통령 측은 “법무부가 ‘건강에 이상이 없다’는 건 구치소에 들어갈 당시 건강 상태고 현재 상태는 아니다”라고 주장했습니다.



또, “실명 위기라는 서울대 진단서는 이미 구치소와 재판부에 제출했고, 한림대병원에서도 주기적 시술을 강조했다”고 설명했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



